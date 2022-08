Escapade salée dans le Béarn des gaves

Situé à 45 minutes de Pau et de Biarritz, le Béarn des Gaves est la destination idéale pour une parenthèse printanière ou estivale dans une ambiance cocooning et conviviale à des tarifs très raisonnables. Autour de Salies-de-Béarn, la Cité du Sel, sont proposés multiples séjours et circuits pour les amoureux de nature, de culture mais aussi de bien-être avec les thermes salés offrant cette année de grandes nouveautés dans son «espace Spa». On part ?

Séjour bien-être, balades et bons petits plats dans le Béarn



C'est la version week-end cocooning en solo ou à deux, avec un combiné de bien-être, de nature et de culture. Côté bien-être, ce sont des séances de soins du corps quotidiens prodigués au spa thermal. La nature se vit dans des balades vivifiantes au cœur du Béarn des Gaves, magnifique. Et pour ne rien gâcher, la culture s'en mêle sous forme de visites de lieux insolites comme la crypte et le musée du sel de Salies, la maison du cigare et les remparts de Navarrenx, les jardins exotiques et les collections du Château de Laàs,… Et parce que le Béarn des Gaves est aussi la terre du bien-manger, un dîner gourmand est servi au restaurant de l’hôtel du Golf 3*** au bord de la piscine et un panier de spécialités du terroir est offert pour parfaire cette escapade printanière !

A partir de 111 € par personne (incluant une remise de 12 % proposée chaque week-end)

Séjour sportif en eaux vives dans le Béarn



Voici la version week-end revitalisant en famille ou entre amis : toute la neige tombée dans les Pyrénées cet hiver promet des rivières débordantes… d’activité pour cet été ! Le cocktail idéal pour des séjours très animés combine hydrospeed, luges d’eau palmes aux pieds, et rafting sous la houlette de professionnels locaux qualifiés. L’hébergement dans une auberge familiale permet de profiter au mieux de toute l’hospitalité et des spécialités culinaires du terroir béarnais !

A partir de 105 € par personne pour 2 jours & 1 nuit en auberge