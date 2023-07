Maison de campagne en viager : rafraîchissez l’ambiance !

Les derniers journaux le disent tous : « l’immobilier est reparti » et à en juger par les gros titres il est reparti très fort !

Les biens continuent donc à être de plus en plus chers et devenir propriétaire est par conséquent plus compliqué. Cela incite donc à ruser pour essayer de trouver de « bonnes affaires ».

L’achat en viager se banalise et devient aujourd’hui une vraie piste de réflexion pour devenir propriétaire.

Cet article va expliquer les grands principes de l’achat en viager. En s’attardant sur le prix de ce type d’investissement, la fiscalité, ainsi que l’explication des deux grandes stratégie d’investissement en viager. Enfin une dernière partie donnera quelques bonnes raisons pour un vendeur de mettre son bien en viager.

Rafraichissez votre viager en occitanie

Vous venez d'acquérir une maison de campagne en viager libre en Occitanie , qui fut un coup de coeur. Quelques mois après vous décidez d'aménager : rien n’a changé et pourtant, la maison semble transfigurée. La magie du blanc a fait son oeuvre.

Une cuisine de campagne dont les meubles sont peints en blanc mat, et les pieds de chaise élégamment laissés en partie naturels. (Chaises et table en pin massif, AMPM)

Chaulez vos meubles

Il existe des badigeons de chaux et lasures conçus pour les meubles en bois, qui donnent un effet mat, poreux, et laissent entrevoir le veinage.

Certains peuvent ensuite être cirés ou patinés. On les trouve, avec guide d’utilisation, dans les enseignes de bricolage.

Sol de galets

Dans la salle de bains, le sol en galets est devenu un must. C’est bien plus joli de le réaliser soi-même, avec de vrais galets inégaux et de couleurs différentes, posés de façon espacée et irrégulière, de manière plus personnelle que le filets tout prêts à coller.

La magie de la mer peut changer votre intérieur

« Toujours en vacances », c’est l’expression adéquate pour parler de ce style de décoration marin. Fermez les yeux et imaginez-vous au beau milieu de la mer avec un bateau… Vous pouvez vivre ce rêve avec cette idée déco.

Il faut commencer par le lit. Installez un lit fabriqué en bois, couvert d’un couvre-lit et des draps de couleur bleue. Les draps seront brodés de bateaux ou de coquillages. D’ailleurs, pour une atmosphère agréable et relaxante, privilégiez les objets décoratifs marins comme les tableaux avec des bateaux comme motifs, le miroir classique mer, la maquette de bateaux d’Isle de France, la lampe décorée avec des motifs bleus, etc. Et une céramique de poisson, des coquillages et des étoiles de mer vous rappellent également vos beaux séjours sur la plage et animeront votre intérieur.

Pour les rideaux, optez pour les couleurs bleue et blanche pour une ambiance tropicale. Profitez également de vos moments agréables dans un cadre tout à fait océanique et marin. Sur ce sujet, l’essentiel c’est d’adopter les bonnes couleurs pour la peinture de vos murs. Pourquoi pas des murs blanchis à la chaux, avec un ton bleu à la partie inférieure ? Pour le reste, faites travailler votre esprit créatif et le tour sera joué.





Ainsi votre viager est complêtement transformé !